2019-04-26T09:21:46+03:00
Общество

Опубликован график майских отключений горячей воды в Смоленске

Сезон обезвоживания начинается с масштабных работ в центре города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Опубликован график майских отключений горячей воды в Смоленске. По информации сотрудников смоленского филиала ПАО «Квадра», первые отключения начнутся с 13 мая. Сроки обезвоживания называются разные - у кого-то горячей воды не будет две недели, у кого-то полтора месяца.

В пресс-службе компании длительные отключения связывают с масштабными работами на улице Пригородная. Управляющий директор Смоленской генерации Андрей Кулаев сообщил, что через этот участок тепло и горячая вода поступают в дома по улицам Николаева, Багратиона, Нахимова, Кловская и прилегающим к ним.

График отключения воды

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области задержали наркодилеров
Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада
В Смоленской области нашли и обезвредили почти 500 снарядов ВОВ
Волонтеры Победы раздадут смолянам георгиевские ленточки
В Смоленске изменится маршрут пригородных поездов «Витебск-Рудня»
Смоляне обмениваются опытом с делегацией из сербского города-побратима
В Смоленской области ребенок разбил окно проходящего поезда
В парке Смоленска появились ретро-мобильчики эпохи СССР
В Смоленске нашли пропавшего парня
Смолянка разыскивает пропавшего брата
Отделение регистрации транспорта изменит график работы на праздники
Смолян приглашают в налоговую на публичные обсуждения
Смолянам запретили отдыхать в лесу на майские праздники
Изменивший фамилию нелегал отправится в колонию в Смоленской области
В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею
В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину
Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы
Расписание пригородных поездов изменится в праздники в Смоленской области
10 новых экологических троп планируют открыть в Смоленской области