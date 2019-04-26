СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-26T09:21:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Опубликован график майских отключений горячей воды в Смоленске. По информации сотрудников смоленского филиала ПАО «Квадра», первые отключения начнутся с 13 мая. Сроки обезвоживания называются разные - у кого-то горячей воды не будет две недели, у кого-то полтора месяца.

В пресс-службе компании длительные отключения связывают с масштабными работами на улице Пригородная. Управляющий директор Смоленской генерации Андрей Кулаев сообщил, что через этот участок тепло и горячая вода поступают в дома по улицам Николаева, Багратиона, Нахимова, Кловская и прилегающим к ним.

График отключения воды

ИСТОЧНИК KP.RU