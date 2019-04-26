СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-26T11:03:30+03:00

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Волонтеры Победы раздадут смолянам георгиевские ленточки, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Вместе с ней горожанам подарят памятку, как эту ленточку правильно носить.

Патриотическая акция рассчитана на два дня, и пройдет 1 и 6 мая.

- В эти дни добровольцы будут раздавать ленты с 12.00 до 14.00 на площади Победы у ТЦ «Юнона», в торговых центрах «Галактика» и «Макси», во дворце спорта «Юбилейный», а также в сквере «Крылатые земляки» и возле башни Громовая. Дополнительно лента будет раздаваться 9 мая при формировании колонны «Бессмертного полка» у здания областной филармонии, - рассказали в пресс-службе.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводится 14-й год подряд. Повязывать кусочек ткани с чередующимися полосами черного и оранжевого цветов стало традицией. В прошлом году смолянам раздали более 5500 лент.

ИСТОЧНИК KP.RU