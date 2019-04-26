В Смоленской области нашли и обезвредили почти 500 снарядов ВОВ
Опасные предметы найдены в Сафонове, Вязьме, Ярцеве, Духовщине и др.
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленской области нашли почти 500 снарядов ВОВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Опасные предметы найдены в Сафонове, Вязьме, Ярцеве, Духовщине и др. Среди них - ручные гранаты, минометные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, взрыватели. Все они в настоящее время уничтожены.
Напомним, Смоленщина в годы войны была местом ожесточенных боев. Ежегодно из земли поднимаются сотни опасных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU