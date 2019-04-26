Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада
Визитной карточкой стал памятник защитникам 1812 года и ведущий к нему мостик
ФОТО: ru.wikipedia.org.
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Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада, сообщает руководство ЦПКиО. Визитной карточкой главного городского парка стал памятник защитникам 1812 года и ведущий к нему мостик.
ФОТО: ВК.
Голосование проходило в социальной сети ВКонтакте. За логотип проголосовало более 500 человек.
Организаторы признаются, что не ожидали, что на просьбу проголосовать, откликнется такое количество человек.
- Логотип утвержден, но, учитывая пожелания горожан, будет доработан, - сообщили сотрудники парка.
ФОТО: ВК.
ИСТОЧНИК KP.RU