СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-26T13:07:34+03:00

Визитной карточкой стал памятник защитникам 1812 года и ведущий к нему мостик

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Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада, сообщает руководство ЦПКиО. Визитной карточкой главного городского парка стал памятник защитникам 1812 года и ведущий к нему мостик.

ФОТО: ВК.

Голосование проходило в социальной сети ВКонтакте. За логотип проголосовало более 500 человек.

Организаторы признаются, что не ожидали, что на просьбу проголосовать, откликнется такое количество человек.

- Логотип утвержден, но, учитывая пожелания горожан, будет доработан, - сообщили сотрудники парка.

ФОТО: ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU