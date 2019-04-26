2019-04-26T13:07:34+03:00
Общество

Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада

Визитной карточкой стал памятник защитникам 1812 года и ведущий к нему мостик
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ru.wikipedia.org.ФОТО: ru.wikipedia.org.
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Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада, сообщает руководство ЦПКиО. Визитной карточкой главного городского парка стал памятник защитникам 1812 года и ведущий к нему мостик.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

Голосование проходило в социальной сети ВКонтакте. За логотип проголосовало более 500 человек.

Организаторы признаются, что не ожидали, что на просьбу проголосовать, откликнется такое количество человек.

- Логотип утвержден, но, учитывая пожелания горожан, будет доработан, - сообщили сотрудники парка.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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