2019-04-26T14:13:25+03:00
Происшествия

В Смоленской области задержали наркодилеров

Дурманящее растение подозреваемые выращивали в лесу и планировали сбыть
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области задержали наркодилеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Оба парня в свои 25 и 22 года имеют судимости.

По словам полицейских, подозреваемые выращивали наркотик в лесу, а затем хотели его продать на территории области.

- Задержать молодых людей удалось во время оперативных мероприятий, - сообщили в УМВД. - Подозреваемым в рамках уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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