В Смоленской области задержали наркодилеров
Дурманящее растение подозреваемые выращивали в лесу и планировали сбыть
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области задержали наркодилеров, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Оба парня в свои 25 и 22 года имеют судимости.
По словам полицейских, подозреваемые выращивали наркотик в лесу, а затем хотели его продать на территории области.
- Задержать молодых людей удалось во время оперативных мероприятий, - сообщили в УМВД. - Подозреваемым в рамках уголовного дела грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU