26 Апр 15:32 2019-04-26T15:32:57+03:00

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В Смоленске моют памятники, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Монументы приводят в порядок с использованием шампуня. Подняться на высоту сотрудникам МБУ «Зеленстрой» помогает вышка.

Ранее в областном центре мыли фасады домов, пилили деревья и высаживали новые. В областном центре уже появились две аллеи - на улице Тенишевой и Городнянского.

ИСТОЧНИК KP.RU