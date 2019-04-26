2019-04-26T15:32:57+03:00
Общество

В Смоленске моют памятники

Город готовится к майским праздникам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.ФОТО: комитет по информационной политике администрации города.
Изменить размер текста:

В Смоленске моют памятники, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Монументы приводят в порядок с использованием шампуня. Подняться на высоту сотрудникам МБУ «Зеленстрой» помогает вышка.

Ранее в областном центре мыли фасады домов, пилили деревья и высаживали новые. В областном центре уже появились две аллеи - на улице Тенишевой и Городнянского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сычевском районе стартовала межрегиональная «Вахта памяти»
В Смоленске произошло тройное ДТП с пешеходом
В Смоленской области задержали наркодилеров
Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада
В Смоленской области нашли и обезвредили почти 500 снарядов ВОВ
Волонтеры Победы раздадут смолянам георгиевские ленточки
В Смоленске изменится маршрут пригородных поездов «Витебск-Рудня»
Опубликован график майских отключений горячей воды в Смоленске
Смоляне обмениваются опытом с делегацией из сербского города-побратима
В Смоленской области ребенок разбил окно проходящего поезда
В парке Смоленска появились ретро-мобильчики эпохи СССР
В Смоленске нашли пропавшего парня
Смолянка разыскивает пропавшего брата
Отделение регистрации транспорта изменит график работы на праздники
Смолян приглашают в налоговую на публичные обсуждения
Смолянам запретили отдыхать в лесу на майские праздники
Изменивший фамилию нелегал отправится в колонию в Смоленской области
В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею
В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину
Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы
Расписание пригородных поездов изменится в праздники в Смоленской области
10 новых экологических троп планируют открыть в Смоленской области