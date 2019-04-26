В Смоленске произошло тройное ДТП с пешеходом
Два человека получили травмы
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
В Смоленске произошло тройное ДТП с пешеходом, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 44-летняя водитель «Хендэ Акцент» не поделила дорогу с «Фольцвагеном». От удара немецкую иномарку занесло, и под нее попала 47-летняя женщина-пешеход. ДТП произошло в районе 8.00 25 апреля на 380 км Орел - Брянск – Смоленск.
По словам полицейских, водитель «Хендэ» и пешеход получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU