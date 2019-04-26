В Сычевском районе стартовала межрегиональная «Вахта памяти»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-26T16:47:32+03:00

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25 апреля 2019 года возле деревни Аристово Сычевкого района состоялось торжественное открытие Вахты Памяти, которая продлится до 5 мая, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В первый день в лагере собралось 268 человек из 35 отрядов. В Смоленскую область приехали поисковики из 11 регионов, представляющих город Москву, республики Татарстан и Марий Эл, Смоленскую, Ивановскую, Белгородскую, Пензенскую, Гомельскую, Томскую, Ярославскую и Владимирскую области.

Старт поисковой деятельности не случайно был дан именно в деревне Аристово. В годы Великой Отечественной войны эта местность находилась в оккупации с октября 1941 года и была освобождена в конце ноября 1942. С этого момента до марта 1943 года здесь и в ближайших окрестностях велись ожесточенные бои.

Депутат Смоленской областной Думы, руководитель поискового движения Смоленщины Нина Куликовских подчеркнула, что все, кто оказался на этой «Вахте памяти», приехали сюда по зову души и сердца:

- Более 70 лет эти солдаты лежали там, где никто о них не знал, не ведал, были безвестны, к ним не приходили ни родные, ни близкие. Нас собрали те самые красноармейцы, которые в далекие военные годы сражались и погибали для того, чтобы сегодня ныне живущие поклонения были свободны и счастливы, - сказала Нина Куликовских.

ФОТО: пресс-служба регионального парламента.

В поисковой работе также принимает участие отряд Смоленской областной Думы «Славяне», который возглавляет председатель регионального парламента Игорь Ляхов.

Заступившие на вахту депутаты обратились к собравшимся поисковикам:

- Хочется от всего сердца пожелать удачного поиска, - сказал Сергей Шелудяков, - надеюсь, вы сможете не только успешно справиться с поставленными задачами, но обретете новых друзей и полюбите нашу Смоленскую землю, так же как мы.

Ольга Васильева пояснила, что без раздумий согласилась участвовать в поисках, когда было принято решение о создании отряда на базе областной Думы:

- Стараюсь участвовать во всех «Вахтах памяти», ведь когда ты сам в лесу, при холоде поднимаешь солдат, а если и не поднимаешь, то видишь, как это делают другие, то радуешься за то, что есть возможность увековечить их память. Это очень важно, - отметила Ольга Васильева.

Смоленщина сполна узнала все тяготы войны, и география боев на ее территории очень обширна. Для поисковых групп из тыловых регионов, которые на протяжении нескольких лет приезжают на помощь нашим объединениям, участие в поисковой работе дает возможность воочию увидеть последствия сражений и прикоснуться к истории.

Борис Андреянов, командир поискового отряда «Булгар» из Татарстана рассказал, что это их десятая вахта:

- Мы приезжаем за полторы тысячи километров. У нас, что такое война, знают только по рассказам. Когда в первый раз привезли к себе найденную каску, то ее крутили, разглядывали, даже нюхали. Для вас такие находки совсем не редкость. Мы только за первую свою вахту здесь на холме подняли 60 бойцов. Всего нашли 18 медальонов. Для нас это богатый опыт, затем в Татарстане мы подробно рассказываем об экспедициях, находках, ведем большую патриотическую работу, - сказал поисковик.

Для Кирилла Захаренкова из Смоленского района эти дни станут первым «боевым крещением» в поисковой работе:

- Я увлекаюсь историей и рад, что представилась возможность в составе отряда «Фронт» прибыть на данное мероприятие. Раньше участвовал в различных акциях, в том числе и в облагораживании памятников, а вот поиском займусь впервые, - рассказал доброволец.

ФОТО: пресс-служба регионального парламента.

Уже в первый день весеннего этапа было поднято 50 солдат и три медальона, которые помогут установить личности бойцов. Как пояснили организаторы, в предыдущем полевом сезоне 2018 года в Сычевском районе благодаря поисковикам было поднято более 400 солдат, из них установлено 20 имён, 2 солдата уже переданы на родину, у 16-ти найдены семьи. В прошлом году захоронения на территории муниципалитета не осуществлялись, поэтому в этом году запланировано погребение на поле памяти в Сычёвке по итогам поиска двух лет. На церемонию приедут 10 семей обнаруженных солдат.

К времянке, где ждут погребения найденные герои, были возложены цветы и установлена икона Божией Матери «Взыскание погибших», традиционно сопровождающая поисковиков в экспедициях.

Торжественное построение завершилось зажиганием поминальных свечей.

ИСТОЧНИК KP.RU