2019-04-28T09:15:53+03:00
Общество

Смоляне празднуют праздник Пасхи

В ночь на 28 апреля в Свято-Успенском кафедральном соборе прошло праздничное богослужение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: Смоленская митрополия.ФОТО: Смоленская митрополия.
Изменить размер текста:

Смоляне празднуют праздник Пасхи Христовой, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В Пасхальную ночь сотни смолян пришли в Свято-Успенский собор помолиться и освятить «крашенку».

К концу службы в храм из Москвы был привезен Благодатный огонь, который, в свою очередь, был доставлен в столицу спецрейсом из Иерусалима, где Таинство сошествия огня совершилось накануне, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня, сообщает пресс-служба смоленской митрополии. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор зажег него свечи и передал участникам богослужения.

После праздничного Богослужения духовенством собора были освящены куличи, пасхи, пасхальные яйца.

ФОТО: Смоленская митрополия.

ФОТО: Смоленская митрополия.

Светлое Христово Воскресенье - один из самых главных церковных праздников, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. По древней традиции, освященная в церкви «крашенка» - первая еда, которую православные употребляют после Великого поста.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске лежавшего на земле подростка спасала скорая
В Смоленске обновляют Горбатый мостик
В центре Смоленска загорелась пассажирская маршрутка
В Смоленске ночью горела квартира
В Сычевском районе стартовала межрегиональная «Вахта памяти»
В Смоленске произошло тройное ДТП с пешеходом
В Смоленске моют памятники
В Смоленской области задержали наркодилеров
Смоляне выбрали новый логотип Лопатинского сада
В Смоленской области нашли и обезвредили почти 500 снарядов ВОВ
Волонтеры Победы раздадут смолянам георгиевские ленточки
В Смоленске изменится маршрут пригородных поездов «Витебск-Рудня»
Опубликован график майских отключений горячей воды в Смоленске
Смоляне обмениваются опытом с делегацией из сербского города-побратима
В Смоленской области ребенок разбил окно проходящего поезда
В парке Смоленска появились ретро-мобильчики эпохи СССР
В Смоленске нашли пропавшего парня
Смолянка разыскивает пропавшего брата
Отделение регистрации транспорта изменит график работы на праздники
Смолян приглашают в налоговую на публичные обсуждения
Смолянам запретили отдыхать в лесу на майские праздники
Изменивший фамилию нелегал отправится в колонию в Смоленской области
В Смоленске на Тенишевой высадили кленовую аллею
В Смоленской области велосипедист сбил пожилую женщину
Губернатор Смоленской области приютил собаку с улицы
Расписание пригородных поездов изменится в праздники в Смоленской области
10 новых экологических троп планируют открыть в Смоленской области