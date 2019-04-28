СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-28T09:15:53+03:00

В ночь на 28 апреля в Свято-Успенском кафедральном соборе прошло праздничное богослужение

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Смоляне празднуют праздник Пасхи Христовой, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В Пасхальную ночь сотни смолян пришли в Свято-Успенский собор помолиться и освятить «крашенку».

К концу службы в храм из Москвы был привезен Благодатный огонь, который, в свою очередь, был доставлен в столицу спецрейсом из Иерусалима, где Таинство сошествия огня совершилось накануне, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня, сообщает пресс-служба смоленской митрополии. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор зажег него свечи и передал участникам богослужения.

После праздничного Богослужения духовенством собора были освящены куличи, пасхи, пасхальные яйца.

ФОТО: Смоленская митрополия.

Светлое Христово Воскресенье - один из самых главных церковных праздников, установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. По древней традиции, освященная в церкви «крашенка» - первая еда, которую православные употребляют после Великого поста.

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ИСТОЧНИК KP.RU