2019-04-28T09:27:33+03:00
Общество

В Смоленске обновляют Горбатый мостик

Переправа станет более изысканной, обещают сотрудники парка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске обновляют Горбатый мостик. ФОТО: ВК.В Смоленске обновляют Горбатый мостик. ФОТО: ВК.
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В Смоленске обновляют Горбатый мостик, сообщают сотрудники ЦПКиО. Руководство парка решило покрасить переправу, ведущую к памятнику защитникам Смоленска 1812 года, чтобы та смотрелась более изысканной. Ведь с моста открывается прекрасный вид на пруд, в котором сегодня обитают большое количество пернатых.

Отмечается, что работу ведут исключительно в утреннее или вечернее время, чтобы не доставлять отдыхающим неудобств. Также порядок наводится в и остальной части парка.

- Скоро все работы будут завершены и объекты парка приобретут лоск и будут радовать глаз гуляющих, - говорят сотрудники «Лопатинского сада».

ИСТОЧНИК KP.RU

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