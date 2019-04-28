В Смоленске обновляют Горбатый мостик
Переправа станет более изысканной, обещают сотрудники парка
В Смоленске обновляют Горбатый мостик. ФОТО: ВК.
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В Смоленске обновляют Горбатый мостик, сообщают сотрудники ЦПКиО. Руководство парка решило покрасить переправу, ведущую к памятнику защитникам Смоленска 1812 года, чтобы та смотрелась более изысканной. Ведь с моста открывается прекрасный вид на пруд, в котором сегодня обитают большое количество пернатых.
Отмечается, что работу ведут исключительно в утреннее или вечернее время, чтобы не доставлять отдыхающим неудобств. Также порядок наводится в и остальной части парка.
- Скоро все работы будут завершены и объекты парка приобретут лоск и будут радовать глаз гуляющих, - говорят сотрудники «Лопатинского сада».
ИСТОЧНИК KP.RU