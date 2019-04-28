В Смоленске лежавшего на земле подростка спасала скорая
В Смоленске лежавшего на земле подростка спасала скорая, сообщает паблик «Новая Королевка» социальной сети ВКонтакте. Сообщение о том, что молодому человеку стало плохо на улице, появилось вечером 27 апреля.
Пользователей соцсетей отмечают, что первыми подростка увидели гуляющие мамы с детьми. Женщины пытались помочь парню, но его состояние было тяжелым. Позднее приехала скорая.
- Я так понял, ему сделали укол, он вроде бы встал, чтоб дойти до двери скорой, сделал два шага и снова упал, - написал один из пользователей группы. - Медики скорой долго сомневались, что с ним делать, и в итоге занесли в машину.
Позднее один из местных жителей рассказал, что молодому человеку 15 лет и его плохое состояние было связано с чрезмерным употреблением алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU