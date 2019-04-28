СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-28T09:36:48+03:00

Парень даже после укола не смог дойти самостоятельно до машины врачей

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В Смоленске лежавшего на земле подростка спасала скорая, сообщает паблик «Новая Королевка» социальной сети ВКонтакте. Сообщение о том, что молодому человеку стало плохо на улице, появилось вечером 27 апреля.

Пользователей соцсетей отмечают, что первыми подростка увидели гуляющие мамы с детьми. Женщины пытались помочь парню, но его состояние было тяжелым. Позднее приехала скорая.

- Я так понял, ему сделали укол, он вроде бы встал, чтоб дойти до двери скорой, сделал два шага и снова упал, - написал один из пользователей группы. - Медики скорой долго сомневались, что с ним делать, и в итоге занесли в машину.

Позднее один из местных жителей рассказал, что молодому человеку 15 лет и его плохое состояние было связано с чрезмерным употреблением алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU