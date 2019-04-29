В Смоленске ищут пропавшую женщину с тростью

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-29T07:12:30+03:00

Лидия Серегина ушла из дома в Пригорском три дня назад

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В Смоленске ищут пропавшую Лидию Серегину - женщина ушла из дома в Пригорском вечером 25 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ПСО «Сальвар».

Известно, Лидии Николаевне - 45 лет, она невысокого роста, среднего телосложения. Темно-каштановые волосы до плеч она собирает в узел.

Женщину легко узнать еще по одной примете - во время ходьбы она прихрамывает, ходит, опираясь на трость.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ИСТОЧНИК KP.RU