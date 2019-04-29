В Смоленске ищут пропавшую женщину с тростью
Лидия Серегина ушла из дома в Пригорском три дня назад
ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске ищут пропавшую Лидию Серегину - женщина ушла из дома в Пригорском вечером 25 апреля и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ПСО «Сальвар».
Известно, Лидии Николаевне - 45 лет, она невысокого роста, среднего телосложения. Темно-каштановые волосы до плеч она собирает в узел.
Женщину легко узнать еще по одной примете - во время ходьбы она прихрамывает, ходит, опираясь на трость.
ФОТО: ПСО "Сальвар".
ИСТОЧНИК KP.RU