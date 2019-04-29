Раритетный автомобиль нашли в гараже Сафоновского района
«Запорожец» выпущен в 1965 году
ФОТО: ВК.
Изменить размер текста:
Раритетный автомобиль нашли в гараже поселка Горный Сафоновского района, сообщают «Сафоновские ведомости» соцсети ВКонтакте. «Запорожцу» 54 года, но он отлично выглядит.
Напомним, ЗАЗ-965А выпускался с 1960 по 1963 год. Всего было выпущено 166 малолитражек всех модификаций.
По данным Википедии, в 1960 году «Запорожец» стоил 18 000 дореформенных рублей, т.е. его можно было купить примерно за 20 средних зарплат по стране.
Сегодня примерная цена машины на вторичном рынке разнится в зависимости от продавца и сохранности раритета - от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU