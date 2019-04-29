Раритетный автомобиль нашли в гараже Сафоновского района

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-29T08:28:17+03:00

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Раритетный автомобиль нашли в гараже поселка Горный Сафоновского района, сообщают «Сафоновские ведомости» соцсети ВКонтакте. «Запорожцу» 54 года, но он отлично выглядит.

Напомним, ЗАЗ-965А выпускался с 1960 по 1963 год. Всего было выпущено 166 малолитражек всех модификаций.

По данным Википедии, в 1960 году «Запорожец» стоил 18 000 дореформенных рублей, т.е. его можно было купить примерно за 20 средних зарплат по стране.

Сегодня примерная цена машины на вторичном рынке разнится в зависимости от продавца и сохранности раритета - от нескольких тысяч рублей до нескольких тысяч долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU