СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-29T09:10:19+03:00

Двух мужчин спасли из горящей квартиры в Смоленске. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Двух мужчин спасли из горящей квартиры на Краснинском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел ночью 29 апреля - горела однокомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома. К моменту приезда огнеборцев внутри было двое мужчин. Оперативно их вывели на улицу. Один из них чувствовал себя нормально, а вот второму - 1953 года рождения - понадобилась помощь врачей.

- Мужчину госпитализировали в больницу с отравлением. Огонь в квартире потушили, сильно пострадала комната и поврежден балкон. Причина случившегося пока не установлена, - сообщили в региональном МЧС.

Ранее в Смоленске горела пассажирская маршрутка. Также спасатели предупреждают, что на майские праздники будет запрещено разводить костры в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU