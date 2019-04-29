2019-04-29T10:07:31+03:00
Общество

В Смоленске «Сальвар» опубликовал фото 11 без вести пропавших граждан

Среди людей не только взрослые, но и дети
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске «Сальвар» опубликовал фото 11 без вести пропавших граждан, поиски которых до сих пор не завершены. Среди разыскиваемых людей есть не только взрослые, но и дети. Некоторые из пропавших не были дома несколько лет, но родные их очень ждут.

Добровольцы обращаются к жителям региона с просьбой всмотреться в лица людей и, если возможно, помочь в их поисках.

Альбом доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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