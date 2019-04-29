2019-04-29T12:10:44+03:00
Происшествия

Появились фото последствий пожара в общежитии медуниверситета в Смоленске

Полностью выгорела комната площадью 12 кв м, из людей никто не пострадал
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Появились первые снимки последствий пожара в общежитии медуниверситета в Смоленске. Их опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На фотографиях видно, что пожар произошел в комнате на четвертом этаже общежития.

По словам сотрудников МЧС, оперативно прибывшие расчеты эвакуировали из здания 200 человек.

Слаженные действия огнеборцев не дали распространиться огню на другие помещения.

- Полностью выгорела жилая комната площадью 12 кв м, уничтожена мебель, - сообщили в ведомстве.

На месте ЧП работали девять автоцистерн и три автолестницы пожарно-спасательных частей города, аварийные службы, ГИБДД, скорая. К счастью, из людей никто не пострадал.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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