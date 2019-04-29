Появились фото последствий пожара в общежитии медуниверситета в Смоленске
Появились первые снимки последствий пожара в общежитии медуниверситета в Смоленске. Их опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
На фотографиях видно, что пожар произошел в комнате на четвертом этаже общежития.
По словам сотрудников МЧС, оперативно прибывшие расчеты эвакуировали из здания 200 человек.
Слаженные действия огнеборцев не дали распространиться огню на другие помещения.
- Полностью выгорела жилая комната площадью 12 кв м, уничтожена мебель, - сообщили в ведомстве.
На месте ЧП работали девять автоцистерн и три автолестницы пожарно-спасательных частей города, аварийные службы, ГИБДД, скорая. К счастью, из людей никто не пострадал.
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU