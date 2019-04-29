2019-04-29T13:31:25+03:00
Общество

Смоленским детям напомнят правила безопасности на железной дороге

С 29 апреля по 31 мая пройдет акция «Безопасные каникулы».
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Железнодорожники перед летними каникулами напомнят детям и подросткам правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. С 29 апреля по 31 мая в регионе пройдет акция «Безопасные каникулы», сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции сотрудники МЖД посетят учебные заведения и проведут со школьниками и студентами открытые уроки безопасности. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, учащиеся которых получали травмы на железной дороге.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции пройдут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности.

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Московской железной дороге на 56% снизилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними (7 человек – в 2019, 16 – в 2018).

Смоленские железнодорожники обращаются к педагогам школ и родителям с просьбой принять участие в акции и провести с детьми профилактические беседы о правилах безопасности на железной дороге. В связи с приближающимися длительными каникулами повышается риск детского травматизма, так как подростки проводят больше времени на улице, при этом не контролируются взрослыми.

Напоминаем, что хождение по путям, переход в неустановленных местах, спрыгивание с платформ опасно для здоровья и жизни. Также прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону снижает бдительность: можно не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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