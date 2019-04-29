2019-04-29T15:07:13+03:00
Происшествия

В Смоленской области бывший менеджер ТЦ обманул бизнесвумен

Индивидуальный предприниматель осталась без 15 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области бывший менеджер ТЦ взял деньги за аренду от предпринимателя и скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Бизнесвумен, арендующая помещение в Ярцевском районе, осталась без 15 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, она отдала деньги за используемые ей квадратные метры менеджеру, но они на счет арендодателя не поступили.

Полицейские заподозрили в мошенничестве бывшего работника центра. Ранее судимый 33-летний местный житель признался, что забрал деньги и потратил.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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