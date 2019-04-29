СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-29T15:54:35+03:00

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Смоленский парк «Соловьиная роща» готовят к открытию, сообщает пресс-служба губернатора региона. Праздник состоится 5 мая в 12.00.

По словам сотрудников администрации, гостей ждет насыщенная концертная программа - творческие номера, спортивные соревнования. Торжество завершится красочным фейерверком.

Организаторы обещают, что будет весело не только взрослым, но и малышам.

- В преддверии официального открытия парка культуры и отдыха глава региона, реагируя на личные обращения смолян, в том числе – в социальных сетях, дал поручение главе города Андрею Борисову сделать территорию парка максимально комфортной для гостей. В частности, увеличить количество урн, очистить парк от валежника и удалить ржавчину с перил моста, образовавшуюся после зимы, - прокомментировали в пресс-службе.

Программа праздника доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU