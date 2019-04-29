СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-29T17:36:58+03:00

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Центр Смоленска остался без холодной воды из-за аварии, сообщает пресс-служба муниципального «Горводоканала». В зону отключения попали детские сады на Раевского 3б и проспекте Гагарина, 17, а также 25-я школа и противотуберкулезный диспансер.

Кроме того, в настоящее время нет воды на Панфилова, в домах №3 и 5, на Раевского д. №2, 2а, 4. 4а, 5, 6, 6а, 8.

В пресс-службе не сообщают о времени, когда будет восстановлено водоснабжение. Но жители домов могут заказать машину с водой по телефонам - 38-18-50 или 21-41-19.

Ранее из коммунального ЧП жители четырех микрорайонов остались без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU