Первую репетицию парада Победы в Смоленске сняли на видео
Торжественное построение прошло на площади Ленина
В Смоленске готовятся к параду Победы. ФОТО: из архива "КП".Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Первую репетицию парада Победы в Смоленске сняли на видео. Видеозапись опубликовал паблик «Смоленск» социальной сети ВКонтакте.
Ранее власти отмечали, что репетиций будет три, следующие запланированы на 3 и 7 мая.
Планируется, что в праздничном марше примут участие более 1300 человек и 27 единиц военной техники.
В День Победы салют прогремит в 22.00.
Также в настоящее время продолжается подготовка к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Она пройдет сразу же после парада. Пешая колонная начнет движение от здания областной филармонии и через площадь Ленина промарширует вокруг сада Блонье.
ИСТОЧНИК KP.RU