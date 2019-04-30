СЕГОДНЯ 06:35 2019-04-30T06:35:22+03:00

В Смоленске готовятся к параду Победы. ФОТО: из архива "КП". Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Первую репетицию парада Победы в Смоленске сняли на видео. Видеозапись опубликовал паблик «Смоленск» социальной сети ВКонтакте.

Ранее власти отмечали, что репетиций будет три, следующие запланированы на 3 и 7 мая.

Планируется, что в праздничном марше примут участие более 1300 человек и 27 единиц военной техники.

В День Победы салют прогремит в 22.00.

Также в настоящее время продолжается подготовка к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Она пройдет сразу же после парада. Пешая колонная начнет движение от здания областной филармонии и через площадь Ленина промарширует вокруг сада Блонье.

ИСТОЧНИК KP.RU