Смолянина подозревают в оскорблении и избиении двоих полицейских
57-летний житель областного центра стал фигурантом нескольких уголовных дел
ФОТО: пресс-служба регионального погрануправления.
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57-летнего смолянина подозревают в оскорблении и избиении двоих полицейских, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина стал фигурантом нескольких уголовных дел.
Ранее он оскорбил полицейского, за что в отношении него было возбужденного уголовное дело. Позднее следователь, расследуя инцидент, попросил участкового привести подозреваемого, но тот, находясь дома, оказал сопротивление и ударил по рукам стража порядка. Подозреваемый все же был задержан и доставлен в отдел в наручниках. Теперь его ждет более суровое наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU