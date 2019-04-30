СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-30T07:36:52+03:00

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57-летнего смолянина подозревают в оскорблении и избиении двоих полицейских, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина стал фигурантом нескольких уголовных дел.

Ранее он оскорбил полицейского, за что в отношении него было возбужденного уголовное дело. Позднее следователь, расследуя инцидент, попросил участкового привести подозреваемого, но тот, находясь дома, оказал сопротивление и ударил по рукам стража порядка. Подозреваемый все же был задержан и доставлен в отдел в наручниках. Теперь его ждет более суровое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU