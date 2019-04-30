СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-30T07:15:45+03:00

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В Гагарине загорелись гаражи, сообщает паблик «Подслушано Гагарин». ЧП произошло в гаражно-строительном кооперативе «Лесной» вечером 29 апреля.

По предварительным данным, сначала загорелось одно строение, затем пламя перекинулось на соседние. Местные жители пылись потушить огонь своими силами. Но справиться со стихией удалось лишь вовремя подоспевшим пожарным.

О количестве поврежденных гаражей не сообщается. Также неизвестно были ли там машины.

Причину случившегося и сумму ущерба определят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU