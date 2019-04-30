СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-30T08:05:02+03:00

В трех случаях насекомое было переносчиком боррелиоза, в одном - анаплазмоза

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Смоляне пострадали от ядовитых клещей, сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В трех случаях насекомое было переносчиком боррелиоза, в одном - анаплазмоза. Об этом свидетельствуют результаты лабораторного исследования.

Всего же с 18 по 24 апреля за помощью к врачам обратились 35 человек, среди которых 7 детей. В целом же с начала года на насекомых пожаловались 72 человека, в том числе 22 ребенка.

Специалисты ведомства обращаются к смолянам с просьбой быть внимательными во время отдыха на природе. Весной насекомые наиболее активны.

ИСТОЧНИК KP.RU