Смоляне пострадали от ядовитых клещей
В трех случаях насекомое было переносчиком боррелиоза, в одном - анаплазмоза
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:
Смоляне пострадали от ядовитых клещей, сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В трех случаях насекомое было переносчиком боррелиоза, в одном - анаплазмоза. Об этом свидетельствуют результаты лабораторного исследования.
Всего же с 18 по 24 апреля за помощью к врачам обратились 35 человек, среди которых 7 детей. В целом же с начала года на насекомых пожаловались 72 человека, в том числе 22 ребенка.
Специалисты ведомства обращаются к смолянам с просьбой быть внимательными во время отдыха на природе. Весной насекомые наиболее активны.
ИСТОЧНИК KP.RU