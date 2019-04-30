Смолянам подарят бесплатные стрижки ко Дню Победы
Акция пройдет 7 мая в УЦ «Профессионал»
ФОТО: pixabay.com.
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Смолянам подарят бесплатные стрижки ко Дню Победы. О традиционной акции сообщает пресс-служба городской администрации. Мастера учебного центра «Профессионал», что на Панфилова, д.3, приглашают всех желающих. Акция пройдет 7 мая с 09.00 до 14.00.
Ранее парикмахеры радовали смолян бесплатными прическами накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
ИСТОЧНИК KP.RU