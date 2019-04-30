СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-30T11:08:20+03:00

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В Смоленском Поозерье откроется обновленный музей Партизанской славы, сообщает пресс-служба национального парка. Долгожданное событие запланировано на 8 мая. По словам сотрудников пресс-службы, туристы смогут посетить обновленные залы музея, ознакомиться с экспонатами - живыми свидетелями масштабной истории партизанского движения на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны. Также в этот день состоится торжественная церемония открытия Мемориальной доски, посвященной жизни и деятельности наших земляков, Евгении Павловны и Василия Михайловича Гавриленковых. - Если бы не их энтузиазм и любовь к истории нашей Родины, то, возможно, и не было бы сейчас в посёлке Пржевальское ни восстановленного Дома-музея Н.П.Пржевальского, ни Музея партизанской славы. Да и посёлка с названием «Пржевальское» тоже не было бы, - отмечают в пресс-службе. Начало в 13.00. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU