СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-30T14:18:14+03:00

От пыли и песка очищены Коммунистическая, Ленина, Большая Советская и др. улицы

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Центр Смоленска впервые помыли специальным шампунем, сообщает пресс-служба городской администрации. Сначала машины обработали улицы моющим средством, а затем через некоторое время смыли его.

По словам сотрудников администрации, вещество безвредно для окружающей среды.

В порядок приведены Большая Советская (ранее здесь были вымыты фасады домов), Октябрьской революции, Дзержинского, Коммунистическая, Пржевальского, Маяковского, Козлова, Коненкова, Глинки, Кирилла и Мефодия, Карла Маркса и площадь Ленина.

Практику уборки улиц шампунем пытались ввести несколько лет, но по различным причинам она откладывалась. После обработки средством магистрали становятся намного чище, чем, если просто поливать их водой.

ИСТОЧНИК KP.RU