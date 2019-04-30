СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-30T14:54:00+03:00

Смоленским ветеранам ВОВ подарят бесплатный проезд на 9 мая. ФОТО: из архива "КП". Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Смоленским ветеранам ВОВ подарят бесплатный проезд на 9 мая, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на начальника департамента по социальному развитию Татьяну Конашенкову. Льготные условия будут действовать на всех видах транспорта в регионе, кроме такси.

Для предоставления бесплатного проезда ветерану необходимо показать кассиру документ, удостоверяющий личность и статус. После этого пассажир получит билет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU