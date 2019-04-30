2019-04-30T16:32:56+03:00
Общество

Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах

9 мая пройдет акция «Время отпусков»
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Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. 9 мая на входе в «Лопатинский сад» пройдет акция «Время отпусков». Все желающие смогут бесплатно ознакомиться с новыми туристическими маршрутами по Смоленской области и за ее пределами, насладиться развлекательной программой, а также поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Начало в 11.00. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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