СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-30T16:32:56+03:00

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Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. 9 мая на входе в «Лопатинский сад» пройдет акция «Время отпусков». Все желающие смогут бесплатно ознакомиться с новыми туристическими маршрутами по Смоленской области и за ее пределами, насладиться развлекательной программой, а также поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Начало в 11.00. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU