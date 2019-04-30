Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах
9 мая пройдет акция «Время отпусков»
Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянам расскажут о новых туристических маршрутах, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. 9 мая на входе в «Лопатинский сад» пройдет акция «Время отпусков». Все желающие смогут бесплатно ознакомиться с новыми туристическими маршрутами по Смоленской области и за ее пределами, насладиться развлекательной программой, а также поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Начало в 11.00. 0+
ИСТОЧНИК KP.RU