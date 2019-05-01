Индивидуальный предприниматель в Смоленске попался на мошенничестве

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-01T08:25:53+03:00

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Житель Смоленского района (40 лет) - индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом систем кондиционирования и вентиляции, - попался на мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина заключил договор с сетью розничной торговли, а потом предоставил документы о том, что неисправное оборудование заменил. Однако вскоре выяснилось, что часть вентиляционной системы так и не была заменена. Ущерб организации составил около 160 000 рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU