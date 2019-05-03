Смоленские ветераны ВОВ попросили Алексея Островского организовать бесплатный проезд в маршрутках
Глава региона встретился с защитниками Родины за чашкой чая
ФОТО: ВКонтакте.
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Смоленские ветераны ВОВ попросили Алексея Островского организовать бесплатный проезд в маршрутках, сообщает пресс-служба губернатора. Глава региона встретился с защитниками Родины в преддверии Дня Победы за чашкой чая.
Алексей Островский на просьбу Александры Васильевны Базылевой пообещал дать поручение подчиненным, чтобы те изучили вопрос.
- Обидно, как сейчас работает наш транспорт, - сказала ветеран.
ИСТОЧНИК KP.RU