2019-05-03T14:25:05+03:00
Общество

Смоленские ветераны ВОВ попросили Алексея Островского организовать бесплатный проезд в маршрутках

Глава региона встретился с защитниками Родины за чашкой чая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смоленские ветераны ВОВ попросили Алексея Островского организовать бесплатный проезд в маршрутках, сообщает пресс-служба губернатора. Глава региона встретился с защитниками Родины в преддверии Дня Победы за чашкой чая.

Алексей Островский на просьбу Александры Васильевны Базылевой пообещал дать поручение подчиненным, чтобы те изучили вопрос.

- Обидно, как сейчас работает наш транспорт, - сказала ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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