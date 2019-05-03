СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-03T14:51:18+03:00

Второй год подряд мероприятие проходит в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений»

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В Сычёвке прошла патриотическая акция «Краски Победы», сообщает smolensk.er.ru. Второй год подряд мероприятие проходит в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений». В нем приняли участие партийцы, поисковики, школьники и воспитанники детских садов.

Организаторам акции прислали более ста рисунков юных дарований со всего Сычевского района. Лучшие работы увидели жители и гости районного центра. Каждое произведение передавало напряженную атмосферу войны.

Помимо детских работ, в местном музее представлена выставка скульптора Константина Куликова, также посвященная военной тематике. Любой желающий может познакомиться с творчеством Константина Фёдоровича – автором многочисленных скульптур и произведений малых форм. Персональная выставка продлится до середины мая.

- С каждым годом сторонников и друзей проекта «Связь поколений» становится всё больше. В их числе сегодня и выдающийся скульптор. Приятно осознавать, что в нашей акции «Краски Победы» рядом с работами именитых деятелей искусств рисунки наших ребятишек, - рассказала координатор проекта «Связь поколений», руководитель поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских. - Всех нас объединяет любовь к искусству, которая в данном случае неразрывно пересекается с любовью к Родине.

Стоит отметить, что для гостей акции работала площадка, на которой все желающие могли попробовать отыскать на сайтах Министерства обороны РФ следы своих воевавших родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Акция «Краски Победы» не случайно проходит в преддверии праздника 9 мая, - отметил депутат Смоленской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Дементьев. - Рисунками дети показывают свое мироощущение подвига советского солдата, знакомятся с историей страны, с ее героическим прошлым. Наша задача максимально развивать связь между поколениями, по возможности привлекать больше мальчишек и девчонок к этой акции.

По окончании мероприятия Нина Куликовских и Николай Дементьев отметили лучшие работы юных художников грамотами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU