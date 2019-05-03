СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-03T15:46:26+03:00

Добровольцы убрали и благоустроили воинское захоронение в деревне Аристово

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В Сычевском районе прошла акция «Доброхоты», сообщает пресс-служба Смоленской облдумы. Добровольцы привели в порядок воинское захоронение в деревне Аристово.

По официальным данным, в земле покоятся более девяти тысяч советских воинов.

Представители шести поисковых отрядов прибрались и благоустроили цветники, покрасили бордюры, ограду и постамент памятника, обновили краску на стендах с именами погибших воинов, собрали и вынесли мусор.

ФОТО: smoloblduma.ru.

Движение «Доброхоты» появилось четыре года назад по инициативе партии «Единая Россия». За это время удалось привести в порядок более 350 памятных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU