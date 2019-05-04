В Смоленске нетрезвый мужчина с ножом угрожал убить сожительницу
Испуганной женщине удалось убежать от обидчика
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске нетрезвый мужчина с ножом угрожал убить сожительницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одной из квартир областного центра.
40-летний мужчина, злоупотребив спиртным, стал угрожать сожительнице. Ссора могла закончиться трагедией, но женщине, увидевшей, что в руках у супруга нож, удалось сбежать из квартиры.
Прибывший на сигнал участковый, застал подозреваемого дома. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU