СЕГОДНЯ 08:29 2019-05-04T08:29:49+03:00

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В Смоленске нетрезвый мужчина с ножом угрожал убить сожительницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одной из квартир областного центра.

40-летний мужчина, злоупотребив спиртным, стал угрожать сожительнице. Ссора могла закончиться трагедией, но женщине, увидевшей, что в руках у супруга нож, удалось сбежать из квартиры.

Прибывший на сигнал участковый, застал подозреваемого дома. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU