2019-05-04T08:29:49+03:00
Происшествия

В Смоленске нетрезвый мужчина с ножом угрожал убить сожительницу

Испуганной женщине удалось убежать от обидчика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске нетрезвый мужчина с ножом угрожал убить сожительницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в одной из квартир областного центра.

40-летний мужчина, злоупотребив спиртным, стал угрожать сожительнице. Ссора могла закончиться трагедией, но женщине, увидевшей, что в руках у супруга нож, удалось сбежать из квартиры.

Прибывший на сигнал участковый, застал подозреваемого дома. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24