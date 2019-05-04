СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-04T08:40:48+03:00

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Смоленский губернатор ищет попутчиков для совместных велопрогулок. Об этом сообщил сам Алексей Островский в соцсетях.

Глава региона намерен открыть новые маршруты передвижения по городу и дать поручение, чтобы там нанесли соответствующую разметку.

В настоящее время в городе официально разрешено движение в парке Реадовка и по Октябрьской революции. Пешеходная зона последней поделена на две части. Однако за последний год разметка сильно износилась, и на некоторых участках дороги от нее не осталось и следа.

ИСТОЧНИК KP.RU