Смоленский губернатор ищет попутчиков для совместных велопрогулок
Алексей Островский планирует открыть новые маршруты передвижения по городу
Смоленский губернатор ищет попутчиков для совместных велопрогулок.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор ищет попутчиков для совместных велопрогулок. Об этом сообщил сам Алексей Островский в соцсетях.
Глава региона намерен открыть новые маршруты передвижения по городу и дать поручение, чтобы там нанесли соответствующую разметку.
В настоящее время в городе официально разрешено движение в парке Реадовка и по Октябрьской революции. Пешеходная зона последней поделена на две части. Однако за последний год разметка сильно износилась, и на некоторых участках дороги от нее не осталось и следа.
ИСТОЧНИК KP.RU