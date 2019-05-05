В Смоленске ищут свидетелей ДТП с Huyndai на проспекте Строителей
Виновник аварии уехал в неизвестном направлении
ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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В Смоленске ищут свидетелей ДТП с Huyndai на проспекте Строителей. Розыск виновника аварии объявила пользователь группы «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
По словам девушки, ДТП произошло на центральном кольце 4 мая в районе 11.50.
- Виновник скрылся, номера не успела запомнить, - написала Юлия Родченкова.
Обстоятельства происшествия, а также есть ли в аварии пострадавшие, не сообщается.
Девушка будет благодарна за любую информацию и записи с регистраторов, которые помогут найти виновника ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU