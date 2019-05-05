2019-05-05T09:26:38+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут свидетелей ДТП с Huyndai на проспекте Строителей

Виновник аварии уехал в неизвестном направлении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС.ФОТО: из архива пресс-службы регионального МЧС.
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В Смоленске ищут свидетелей ДТП с Huyndai на проспекте Строителей. Розыск виновника аварии объявила пользователь группы «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

По словам девушки, ДТП произошло на центральном кольце 4 мая в районе 11.50.

- Виновник скрылся, номера не успела запомнить, - написала Юлия Родченкова.

Обстоятельства происшествия, а также есть ли в аварии пострадавшие, не сообщается.

Девушка будет благодарна за любую информацию и записи с регистраторов, которые помогут найти виновника ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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