СЕГОДНЯ 07:53 2019-05-05T07:54:04+03:00

ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленске дымился торговый центр на улице Шевченко. Информация о ЧП поступила в 8.59 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место происшествия выезжали две автоцистерны второй пожарной части и 8 огнеборцев.

- По прибытии стало известно, что в здании произошло короткое замыкание, - отмечают в ведомстве. - Помощь спасателей не понадобилась, сотрудники магазина самостоятельно обесточили здание. Пострадавших нет. Причиненный ущерб устанавливается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU