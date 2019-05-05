2019-05-05T07:54:04+03:00
Происшествия

В Смоленске дымился торговый центр

В магазине строительных материалов произошло короткое замыкание
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске дымился торговый центр на улице Шевченко. Информация о ЧП поступила в 8.59 4 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место происшествия выезжали две автоцистерны второй пожарной части и 8 огнеборцев.

- По прибытии стало известно, что в здании произошло короткое замыкание, - отмечают в ведомстве. - Помощь спасателей не понадобилась, сотрудники магазина самостоятельно обесточили здание. Пострадавших нет. Причиненный ущерб устанавливается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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