В Гагарине качели на цепочке разбили голову ребенку - соцсети

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-05T09:57:04+03:00

На площадке не было ограждений, пишет свидетель ЧП

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В Гагарине качели на цепочке разбили голову ребенку, пишет свидетель ЧП в соцсетях. Инцидент произошел 4 мая на площадке возле «Комсомольца».

Очевидец случившегося отмечает, что на площадке, где расположены аттракционы, не было ограждений.

- Там вообще не соблюдается техника безопасности, - сообщил местный житель.

Через некоторое время после появления сообщения о ЧП появился другой свидетель, которая утверждает, что ребенок подбежал к качелям неожиданно, когда мама отвернулась.

- Сотрудник подхватил ребёнка, но удар произошёл. С ребенком все в порядке. Приняты меры по усилению безопасности, и ограждения стояли, - написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU