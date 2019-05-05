В Гагарине качели на цепочке разбили голову ребенку - соцсети
В Гагарине качели на цепочке разбили голову ребенку, пишет свидетель ЧП в соцсетях. Инцидент произошел 4 мая на площадке возле «Комсомольца».
Очевидец случившегося отмечает, что на площадке, где расположены аттракционы, не было ограждений.
- Там вообще не соблюдается техника безопасности, - сообщил местный житель.
Через некоторое время после появления сообщения о ЧП появился другой свидетель, которая утверждает, что ребенок подбежал к качелям неожиданно, когда мама отвернулась.
- Сотрудник подхватил ребёнка, но удар произошёл. С ребенком все в порядке. Приняты меры по усилению безопасности, и ограждения стояли, - написала женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU