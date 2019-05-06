В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща»
В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В честь открытия на территории нового места отдыха горожан прошли праздничные мероприятия. Перед гостями и жителями выступили творческие коллективы. В спортивной зоне прошли соревнования по уличному баскетболу, волейболу и пляжному футболу.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поздравить смолян с появлением нового парка приехали губернатор Алексей Островский, глава города Андрей Борисов и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
До начала церемонии градоначальник совместно с главой региона осмотрели детскую и спортивную площадки, пообщались со смолянами и выслушали их предложения по поводу нового парка. В частности, люди попросили властей решить вопрос с покрытием детской площадки, поскольку во время сильного ветра песок, которым покрыта игровая зона, поднимается в воздух, доставляя дискомфорт отдыхающим.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Далее Алексей Островский выступил перед смолянами. Глава региона заметил, что парк уже полюбился жителям областного центра всех возрастов, и каждый желающий может найти здесь отдых по душе.
ИСТОЧНИК KP.RU