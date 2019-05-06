2019-05-06T06:38:26+03:00
Общество

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща»

Праздничные мероприятия посетил губернатор Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща».В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». В честь открытия на территории нового места отдыха горожан прошли праздничные мероприятия. Перед гостями и жителями выступили творческие коллективы. В спортивной зоне прошли соревнования по уличному баскетболу, волейболу и пляжному футболу.

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Поздравить смолян с появлением нового парка приехали губернатор Алексей Островский, глава города Андрей Борисов и митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

До начала церемонии градоначальник совместно с главой региона осмотрели детскую и спортивную площадки, пообщались со смолянами и выслушали их предложения по поводу нового парка. В частности, люди попросили властей решить вопрос с покрытием детской площадки, поскольку во время сильного ветра песок, которым покрыта игровая зона, поднимается в воздух, доставляя дискомфорт отдыхающим.

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске официально открыли новый парк «Соловьиная роща».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Далее Алексей Островский выступил перед смолянами. Глава региона заметил, что парк уже полюбился жителям областного центра всех возрастов, и каждый желающий может найти здесь отдых по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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