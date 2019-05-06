Страшное тройное ДТП с микроавтобусом произошло в Рославльском районе

СЕГОДНЯ 07:22 2019-05-06T09:08:38+03:00

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В Рославльском районе произошло страшное тройное ДТП с микроавтобусом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пострадал 43-летний мужчина. На снимке видно, какие серьезные повреждения получили автомобили.

По словам спасателей, Volkswagen Transporter T4 с двенадцатью пассажирами, «ВАЗ-2114» и Kia столкнулись около 20.50 5 мая на трассе А-130 в районе Екимовичей.

На сигнал о происшествии выезжала автоцистерна из 83-й пожарной части и три огнеборца.

43-летний мужчина, который находился в ВАЗе, пострадал и находится в больнице, сообщает паблик «ЧП | Десногорск | Рославль» соцсети ВКонтакте.

Очевидцы случившегося отмечают, что микроавтобус с белорусскими номерами получил незначительные повреждения, все люди целы.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU