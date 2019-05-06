СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-06T08:51:14+03:00

С огнем боролись шесть пожарных

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Сушилка для зерна загорелась ночью в Гагаринском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера 5 мая в деревне Никольское.

С огнем боролись шесть пожарных и автоцистерна.

- Повреждены потолочные перекрытия сушилки, - прокомментировали в МЧС. - Из людей никто не пострадал.

Ранее огнеборцы тушили дачный дом в садоводческом товариществе «Рассвет». При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU