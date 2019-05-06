2019-05-06T08:59:05+03:00
Общество

Смоляне просят построить тротуар в деревне Киселевка

Местным жителям приходится ходить по краю асфальта, рискуя угодить под колеса проезжающих машин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Смоляне просят построить тротуар в деревне Киселевка. Просьбу местных жителей опубликовал паблик «Жалобная книга. Смоленск» социальной сети ВКонтакте.

В сообщении говорится, что людям приходится ходить по краю тротуара.

- Как-же хочется пешеходную дорожку, хотя бы одну... ведущую в д.Киселевка. Водители прямо нас сталкивают в эту пыль, их раздражает, что мы идём по краю асфальта (да и там песка по самые брови). Ребенок сказал, что шёл по краю, и его водитель зеркалом авто зацепил. Пока по этой пылище дойдёшь до остановки, обувь вся грязная. Когда дождь, там грязь, идти невозможно. Может, власть увидит этот пост и сделает нам всего одну дорожечку, - написала смолянка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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