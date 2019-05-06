2019-05-06T11:00:01+03:00
Происшествия

В Смоленске квартира могла загореться из-за курения в постели

Пожар в доме на Витебском шоссе удалось потушить до приезда пожарных
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске квартира могла загореться из-за курения в постели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Переполох в четырехэтажном доме на Витебском шоссе произошел в третьем часу ночи 5 мая.

- Загорелось белье на кровати, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Но пожар удалось предотвратить подручными средствами до приезда спасателей.

Ранее в Гагаринском районе горела сушилка для зерна. А на майских праздниках огнеборцы тушили дачный дом в садоводческом товариществе «Рассвет». При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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