СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-06T12:29:07+03:00

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Молодые профессионалы из Смоленской области получат гранты, сообщает пресс-служба обладминистрации. Поддержка будет оказана академии профессионального образования и строительному колледжу. Эти два учреждения одержали победу в конкурсе, который проводился в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Всего в нем участвовало более 700 учебных заведений.

По словам сотрудников администрации, региональный проект направлен на улучшение качества образования. Победа в конкурсе даст возможность оборудовать смоленские учебные заведения современными мастерскими и лабораториями. Планы будут реализованы в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU