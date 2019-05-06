2019-05-06T14:14:59+03:00
Общество

В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов

На участке железной дороги в сторону Рудни в мае и июне пройдут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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В Смоленской области изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД. На участке железной дороги в сторону Рудни в мае и июне пройдут ремонтные работы.

Представители компании сообщают, что в некоторые дни поезда будут ездить по укороченному маршруту.

- С 13 по 31 мая (кроме 14 мая и воскресений) и с 1 по 24 июня (кроме 2, 9, 12, и 16 июня) на перегоне Голынки – Рудня и на станции Голынки пройдут плановые работы по капитальному ремонту пути. Поэтому в эти дни пригородный поезд №6705/6706 Смоленск – Рудня (отправление в 8:45) выполнит рейс до станции Голынки, а начальной точкой маршрута поезда №6707/6708 Рудня – Смоленск будет станция Голынки (отправление в 11:46), - рассказали в компании, принося свои извинения пассажирам в связи с предстоящими неудобствами.

Напомним, в 2019 году железнодорожники намерены отремонтировать 43 км путей, а также заменить около 30 стрелочных переводов. Все это делается для обеспечения безопасности и надежности перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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