СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-06T15:02:12+03:00

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Смолянка может остаться без квартиры из-за долгов, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Женщина задолжала банку более 850 тысяч рублей. В ближайшее время ее недвижимость, которую эксперты оценили в 1,7 млн. рублей, будет продана с молотка.

- У смолянки есть долг по кредиту и небольшая сумма скопилась по оплате за ЖКУ. Сотрудники банка, а затем и приставы неоднократно пытались вразумить должницу. Женщина обещала погасить долги, но никаких попыток пока не предприняла, - сообщили в управлении. - После продажи недвижимости деньги перечислят кредитной организации, коммунальщикам, а разницу вернут владелице жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU