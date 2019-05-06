В Смоленской области ребенок едва не задохнулся в игровой комнате

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-06T17:16:53+03:00

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В Смоленской области маленькая девочка получила травму в игровой комнате кафе. О случившемся сообщила мама ребенка в социальных сетях. После появлении информации о том, что ребенок чуть не удушился на веревке, которая висела рядом с горкой, региональный СКР инициировал проведение доследственной проверки.

- После изучения всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение, - прокомментировала случившееся официальный представитель СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.

На снимке, который мама опубликовала в соцсети видно, что веревка действительно представляет опасность для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU