В Смоленской области ребенок едва не задохнулся в игровой комнате
Региональный СКР начал проводить проверку
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленской области маленькая девочка получила травму в игровой комнате кафе. О случившемся сообщила мама ребенка в социальных сетях. После появлении информации о том, что ребенок чуть не удушился на веревке, которая висела рядом с горкой, региональный СКР инициировал проведение доследственной проверки.
- После изучения всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение, - прокомментировала случившееся официальный представитель СУ СК РФ по Смоленской области Наталья Зуева.
На снимке, который мама опубликовала в соцсети видно, что веревка действительно представляет опасность для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU