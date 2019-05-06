Смолянка зарезала ножом гостя и скрыла свою причастность

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-06T16:50:38+03:00

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В Вяземском районе смолянка зарезала ножом некультурного гостя и скрыла свою причастность к преступлению. Полицейские узнали правду от мужа подозреваемой, рассказали в СУ СК РФ по Смоленской области

Трагедия произошла в доме у женщины 26 апреля. Во время застолья один из гостей проявил невежливость, за что был выставлен из дома. Попытка вновь зайти, закончилась трагедией: хозяйка схватила нож и несколько раз ударила им 35-летнего мужчину. Тот скончался на месте.

Утром супруги вызвали полицейских и сообщили, что нашли тело односельчанина. Но пара не призналась в том, кто совершил преступление. Об этом стало известно позднее.

- В дальнейшем в ходе допросов 28-летняя женщина призналась в случившемся. Подозреваемая заключена под стражу, - сообщили в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU