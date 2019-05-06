СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-06T17:13:17+03:00

Транслировать шествие будут в интернете

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Смоляне увидят Парад Победы онлайн, сообщает пресс-служба главы региона. Транслировать шествие будут в интернете на странице обладминистрации в соцсети ВКонтакте.

Зрители, не сумевшие придти на площадь Ленина 9 мая, наравне со всеми увидят шествие военнослужащих, военную технику и колонну «Бессмертного полка».

Трансляция станет доступна в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU