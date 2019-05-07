Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег
Накануне мужчина употреблял алкоголь
ФОТО: pixabay.com
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Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. С его счета пропали 12 тысяч рублей.
По словам полицейских, найти подозреваемого не составило труда. Накануне мужчина выпивал со своим приятелем. На него и пали подозрения.
- 34-летний неработающий местный житель признался в причастности к преступлению. За «Кражу» ему грозит до шести лет колонии, - рассказали сотрудники пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU