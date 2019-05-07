СЕГОДНЯ 06:39 2019-05-07T06:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Гагарина забыл в машине приятеля карту и остался без денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. С его счета пропали 12 тысяч рублей.

По словам полицейских, найти подозреваемого не составило труда. Накануне мужчина выпивал со своим приятелем. На него и пали подозрения.

- 34-летний неработающий местный житель признался в причастности к преступлению. За «Кражу» ему грозит до шести лет колонии, - рассказали сотрудники пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU